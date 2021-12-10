نسبة 60% من الشباب في أحد المحافظات يتعاطون المخدرات!!

2021/12/10 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات إعلان الأجهزة الأمنية عن تفكيك الشبكات أمرا شبه يومي، وسط تحذيرات من تفاقم آفة الإدمـان، وسط الشباب المتأثرين بسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويرى مراقبون أن تفكيك هذا العدد الكبير من الشبكات يكشف الارتفاع المضطرد في أعداد مدمني المخدرات في البلاد

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