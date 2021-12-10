مقتدى الصدر يخترق القوى الكردية والسنية

2021/12/10 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

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على الرغم من ضبابية المشهد السياسي بعد الانتخابات الا ان بعض الكتل شرعت بحواراتها الرامية لرسم الخطوط العريضة للتحالفات المقبلة وصولا الى تشكيل الكتلة الاكبر على لساحة.

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