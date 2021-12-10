الخطوة الأخيرة قبل اعتماد البرلمان الجديد

2021/12/10 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

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يعد قانون الاحزاب أحد أهم القوانين التي يأمل العراقيون أن تقر مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، لا سيما بعد التغييرات التي شهدتها نتائج الانتخابات الأخيرة..

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