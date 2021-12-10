مسؤولة أمريكية: المنطقة تشهد تغيرًا ديناميكيًا.. ومراسل CNN: سياسة السعودية والإمارات ستشكل تحديًا لأمريكا

2021/12/10 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في مقابلة مع مراسل CNN، سام كايلي، إن المنطقة تشهد تغييرًا ديناميكيًا، مؤكدة أن من المهم أن تستمر العلاقات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا مع إسرائيل و"ألا يُترك الفلسطينيون في الخلف".

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