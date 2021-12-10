2021/12/10 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xpL0EZlY4Zc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكلمته أمام قمة القادة، رئيس الوزراء يدعو إلى تبني خطة واقعية دولية لمواجهة الفقر في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بكلمته أمام قمة القادة، رئيس الوزراء يدعو إلى تبني خطة واقعية دولية لمواجهة الفقر في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).