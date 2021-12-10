2021/12/10 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، تفاصيل المدينة الطبية في المحافظة، فيما أفصحت عن موقع إنشائها ومساحتها المخصصة.وقال مدير عام الدائرة، سعدي الماجد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تكشف تفاصيل المدينة الطبية في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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