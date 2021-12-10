صحة ذي قار تعلن تفاصيل المدينة الطبية وموقع إنشائها

2021/12/10 | 21:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واع- نصار الحاجأعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، تفاصيل المدينة الطبية في المحافظة، فيما أفصحت عن موقع إنشائها ومساحتها المخصصة.وقال مدير عام الدائرة، سعدي الماجد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدينة ذي قار الطبية هي الأمل الوحيد في تغيير الخدمات الصحية التخصصية في المحافظة"، لافتاً إلى أن "المدينة تشمل 20 مركزاً تخصصياً مع مراكز أخرى ساندة".وأضاف، أن "المطلوب من الجميع هو دعم إقرار الخطوة الاولى المتمثلة بمشروع البنية التحتية مع أربعة مراكز تخصصية ضمن تخصيصات صندوق ذي قار كمشروع استراتيجي لعام 2022".وأكد، أنه "بالاستطاعة صناعة التأريخ عبر انشاء مستشفى في كل قضاء، إضافة إلى 20 مركزاً تخصصياً ضمن مدينة ذي قار الطبية"، مشيراً إلى أن "هناك مشروعاً ثالثاً سيضع ذي قار قبلة لكل المحافظات والشرق الاوسط".وأوضح، أن "المدينة الطبية تتضمن مراكز طبية تخصصية صغيرة بحجم أي مستشفى أهلي لكل التخصصات مثل (جراحة العيون، الجهاز الهضمي، جراحة الجملة العصبيه، زراعة الكلى، زراعة نخاع العظم، مستشفى الاورام، مستشفى أمراض الدم، مستشفى للتوحد وغيرها)، مع مختبر مركزي ومركز اشعة تخصصي ومراكز أخرى ساندة متعددة".ولفت إلى أن "الموقع سيكون خلف مدينة الصدر بين الحولي وخلف المدينة مباشرة على الهولندي بمساحة 450 دونماً الصافي منها 136 دونماً، بدأ تخصيصها في عام 2013 ودخلت ضمن التصميم الاساسي للمدينة كمدينة طبية".

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