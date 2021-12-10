ميركل تتفرغ لكتابة مذكراتها.. موعد أولي لإكمالها ونشرها

2021/12/10 | 21:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تكتب أنغيلا ميركل التي غادرت منصب المستشارية الألمانية بعد 16 عاما على رأسها، مذكراتها السياسية بهدف "شرح أبرز قراراتها" كما كشفت الجمعة مستشارتها المقربة التي تخوض هذا المشروع مع المستشارة السابقة.

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وقالت بيت بومان مديرة مكتب ميركل بين العام 2005 وحتى يومها الأخير في السلطة، إن "المستشارة لا تريد أن تروي كل حياتها، وتريد شرح أبرز قراراتها السياسية بكلماتها الخاصة ومن خلال الإشارة الى مسيرتها".

ومن المفترض أن يستمر مشروع الكتابة عامين أو ثلاثة بحسب المستشارة.

وهذه المذكرات السياسية ستكون فعلا من عمل ميركل وبومان التي قالت: "المستشارة وأنا على يقين تام بأنه إذا كان علينا تأليف هذا الكتاب فسنقوم به بمفردنا أي بدون +كاتب خفي+ او مؤرخ أو صحفي".

وقام قادة عالميون سابقون مثل باراك اوباما وجاك شيراك بنشر مذكراتهم والتي غالبا ما أصبحت من أكثر الكتب مبيعا.

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