2021/12/10 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عندما يسمع الناس بارتكاب جريمة أو مخالفة إلكترونية على شبكة الإنترنت، يعتقدون في الغالب أن الأمر يتعلق بـ”أفعال بالغة الخطورة”، لكنهم يغفلون أن بعض الخطوات التي تبدو عادية جدا، تشكل أفعالا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليست كما تظن! أشياء مألوفة في الإنترنت توقعك في خرق القانون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليست كما تظن! أشياء مألوفة في الإنترنت توقعك في خرق القانون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليست كما تظن! أشياء مألوفة في الإنترنت توقعك في خرق القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).