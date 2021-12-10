2021/12/10 | 21:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكملت وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية اجراءات تسليم الموجودات

الثابتة للاقسام التي تم فك ارتباطها من

الوزارة وربطها بمحافظة الديوانية

تنفيذا لتوجيهات وزير العمل الدكتور

عادل الركابي و بأشراف وكيل الو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تستكمل اجراءات تسليم الموجودات الثابتة للاقسام التي تم فك ارتباطها الى محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تستكمل اجراءات تسليم الموجودات الثابتة للاقسام التي تم فك ارتباطها الى محافظة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).