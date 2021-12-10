بالفيديو: بحضور مسؤول دولي في جرائم داعش..مسؤول ايزيدي يشكر السيد السيستاني لتجريمه الدواعش والقتال ضدهم

2021/12/10 | 21:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى ممثل ضحايا الابادة الجماعية

للايزيديين في سنجار الشيخ نايف جاسم

قاسم خلال مؤتمر تابين رفات شهداء الذي

عقد في سنجار كوجو اليوم (نشكر ونثمن

فتوى المرجعية الشيعية العليا في

العراق سماحة السيد علي ال

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