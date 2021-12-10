توضيح رسمي حول اعتقال خمسة منتسبين في فرقة الرد السريع

2021/12/10 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا حول اعتقال خمسة منتسبين.ونفت قيادة الفرقة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مفبركة تحدثت عن اعتقال خمسة منتسبين ينتمون الى اللواء الثالث بقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".واكدت الفرقة ان "المعلومات التي تناقلتها بعض الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة وتهدف الى الاضرار بسمعة وزارة الداخلية".واكدت، التزامها وثباتها على "نفس النهج في حماية استقرار وامن جميع محافظاتنا".

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