مؤسسة دولية : ارتفاع كبير بعدد مغادري لبنان من مواطنيه

2021/12/10 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت دراسة أجرتها المؤسسة الدولية للمعلومات : أن عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الماضي2021، تجاوز 77 ألف فرد مقارنة بنحو 18 ألف فرد العام الماضي.وقالت المؤسسة في تقرير : إن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها لبنان، أدت إلى ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين والمسافرين بحثا عن فرصة عمل يفتقدونها في وطنهم، أو عن خدمات حياتية أساسية أصبحت شبه معدومة من الكهرباء والمياه والصحة والنظافة./ انتهى3

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