الاتصالات تشارك في اجتماع عربي للذكاء الاصطناعي

2021/12/10 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شاركت وزارة الاتصالات في الاجتماع الثالث لفريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة من خلال تقنية الاتصال الفديوي ( عن بعد).وذكر بيان للوزارة : " ان مشاركة العراق تعد ضمن المشاركات المتواصلة في الاجتماعات السابقة ودور العراق الكبير في مهام التعديل والمناقشة الفعالة للستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي والمعدة من قبل فريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي " .وابدى ممثلو وزارة الاتصالات في الاجتماع ملاحظات في موضوع الاعداد للستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في اعداد السياسات والخطط المطلوبة والبرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الوزارة وتشكيلاتها بما يدعم مهام رسم سياسة قطاع الاتصالات في العراق .يذكر ان الستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي تهدف ضمن برامجها المعلنة الى وضع الاليات الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعريف بها ومتطلبات العمل بموجبها ، بما في ذلك اعداد السياسة العامة الممكنة التطبيق لاليات عمل الذكاء الاصطناعي ووضع البرامج والخطط المطلوبة لتنفيذها./انتهى3

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