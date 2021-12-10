الرد السريع توضح بشأن اعتقال 5 منتسبين

2021/12/10 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا حول اعتقال خمسة منتسبين.ونفت قيادة الفرقة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مفبركة تحدثت عن اعتقال خمسة منتسبين ينتمون الى اللواء الثالث بقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين”.واكدت الفرقة ان …

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