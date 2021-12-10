2021/12/10 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، بتنفيذ عمليات تفتيش والعثور على 13 عبوة ناسفة في سامراء.وذكر بيان للشرطة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية نفذت بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ، عملية استباقية للتفتيش ضمن (جزيرة مكيشيفة) ، أسفرت …

ظهرت المقالة الشرطة الاتحادية تعلن العثور على 13 عبوة ناسفة في سامراء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تعلن العثور على 13 عبوة ناسفة في سامراء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تعلن العثور على 13 عبوة ناسفة في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).