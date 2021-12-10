مصر.. حادث دهس مروع في الجيزة

2021/12/10 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهس نجل رجل أعمال ٤ طلاب في الصف الثانوي بسيارته في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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