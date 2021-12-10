الرد السريع توضح حقيقة اعتقال 5 من منتسبيها

2021/12/10 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الجمعة، مزاعم اعتقال خمسة من منتسبيها في محافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي ما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مفبركة تحدثت عن اعتقال خمسة منتسبين ينتمون للواء الثالث بقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".

وأكدت، أن "المعلومات التي تناقلتها بعض الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة وتهدف الى الاضرار بسمعة وزارة الداخلية, كما وتجدد فرقة الرد السريع التزامها وثباتها على نفس النهج في حماية استقرار وامن جميع محافظاتنا العزيزة".

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