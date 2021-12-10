الصين ترسل الصاروخ “لونغ مارش” حاملاً أقمارًا صناعية إلى الفضاء

2021/12/10 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-4 بي”، اليوم الجمعة، في إرسال مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مسجلاً مهمة الإطلاق الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش التي […]

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