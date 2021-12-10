رسالة مفتوحة إلى عارف حجاوي - عبدالرزاق دحنون

2021/12/10 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون سيدي الفاضلأسعد الله أوقاتكم بكل خيرأشاهد برنامجكم الجميل "سيداتي سادتي" الذي يُذاع هذه الأيام على تلفاز "العربي" واستمتع كثيراً بما تُقدِّم من مادة معرفية مهمة، فأنتم من تلك المدرسة "الجاحظية" العظيمة التي تُعلّم الفهم والتفكير المستقيم وتنبذ التفكير الأعوج، وهذه المدرسة قلَّ عدد صفوفها وروادها -بل قُل أُغلقت- في أيامنا العجاف هذه، وراحت تضمحل -كما تعلمون-عاماً بعد عام في ثقافتنا العربية.



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