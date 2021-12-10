2021/12/10 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا توفر حماية بنسبة بين 70 و75% من أعراض أوميكرون.وتمثل هذه النتائج بعضا من أوائل البيانات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوميكرون والجرعة المعززة..



رسالة طمأنة بريطانية المركز الخبري الوطني.

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