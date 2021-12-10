تحذيرات من كارثة كبيرة تهدد العراق بسبب استمرار انخفاض في المياه

2021/12/10 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر مدير سد دربندخان رحمن خاني، الجمعة، من كارثة كبيرة بسبب استمرار انخفاض في المياه لمستويات عالية جدا.وقال خاني في تصريح صحفي، إنه “بسبب استمرار قطع المياه من قبل إيران فنحن أمام كارثة كبيرة، لانخفاض المياه لأدنى مستوياتها منذ سنوات”.وأضاف أن “على الحكومة العراقية التدخل السريع مع إيران لإيجاد الحلول …

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