بيان من السفارة الأميركية في الذكرى الرابعة لإعلان ’النصر’ على داعش

2021/12/10 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أنها ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق.

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وقالت السفارة الأميركية في بغداد، عبر بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الأول 2021)، "نحتفل اليوم بالذكرى الرسمية للهزيمة الإقليمية لداعش قبل أربع سنوات في الــ 10 من شهر كانون الأول، والتي أسفرت عن تحرير أكثر من 8 ملايين عراقي وسوري كانوا يعيشون في السابق تحت سيطرته".

وأضافت السفارة، أنه في "هذا اليوم، نستذكر الأرواح التي أُزهقت في ظل احتلال داعش ونُكرّم تضحيات كل من كافح لتحرير العراق من قبضته.



نهنئ القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك البيشمركة، على التقدم الاستثنائي المُحرز في محاربة فلول داعش".

وتابع البيان، "في الوقت الذي يتطلع فيه أصدقاؤنا وشركاؤنا العراقيون صوب بناء عراقٍ مستقرٍ ومزدهرٍ وديمقراطي وموحد، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة وبعمق بشراكتنا الإستراتيجية متعددة الأوجه".

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