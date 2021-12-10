السعودية والكويت يصدران بيانا مشتركا يخص العراق

2021/12/10 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر، الجمعة، بيان مشترك عن السعودية والكويت في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الكويتية بمستهل جولة خليجية.

وبحسب بيان اطلع عليه NRT عربية (10 كانون الأول 2021)، جاء فيه: "نعرب عن دعمنا الكامل لأمن العراق الشقيق واستقراره، ونرحب بنجاح العملية الانتخابية في العراق".

كما اعرب الجانبان، عن "تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن العراق واستقراره وتنميته، والقضاء على الإرهاب، وإيقاف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".

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