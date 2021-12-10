2021/12/10 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يواجه كوكب الأرض حدث انقراض جماعي

سادس، حيث حذر العلماء في معهد

ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من أن تغير

المناخ يدفع محيطاتنا إلى حافة

الانهيار.

وحدثت خمسة انقراضات جماعية على الأقل

في الماضي، مدفو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يزعم أننا على وشك الانقراض الجماعي !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يزعم أننا على وشك الانقراض الجماعي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).