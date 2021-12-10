مصدر مطلع يكشف لبغداد اليوم ترشيح ملا بختيار لمنصب رئاسة الجمهورية

2021/12/10 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر سياسي، اليوم الجمعة، عن ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي ملا بختيار لمنصب رئاسة الجمهورية بدلا عن برهم صالح.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الكرد سيطرحون اسم القيادي في الحزب الديمقراطي ملا بختيار، لمنصب رئاسة الجمهورية في الحكومة المقبلة".

وفي وقت سابق، رفض الحزب الديمقراطي قبول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهوري.

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