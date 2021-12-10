انفجار بمستودع اسلحة بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

2021/12/10 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر مصدر فلسطيني ان انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة /حماس/ في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان.وقال / حسب روسيا اليوم / : ان حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة.ولم يبلغ عن إصابات حتى الآن./انتهى3

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