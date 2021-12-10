رئيس جهاز الأمن الوطني يُهنئ العراقيين بذكرى النصر على الارهاب

2021/12/10 | 22:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نستذكرُ بكل فخر وإعتزاز ذكرى النصر الرابعة على عصابات داعش الإرهابية بعد ملحمة وطنية خالصة سطر فيها ابناء بلدنا العزيز أروع صور التضحية والفداء والشجاعة، وبهذه المناسبة والتي تزامنت مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية نُجدد العهد بإكمال مسيرة الانتصار … Readmore

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