الصحافيان الفائزان بنوبل للسلام يفتحان ملف ترويج الكراهية والكذب في الشركات الإعلامية العالمية

2021/12/10 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوسلو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) = ‬الزمان‭ ‬ تفجرت‭ ‬حزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الهموم‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬المواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬العالمية‭ ‬المستقلة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الاحتكارات‭ ‬الامريكية‭ ‬لمحركات‭ ‬البحث‭ ‬والنشر،‭ ‬عبر‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬القيت‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬نوبلي‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النرويجية‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬هاجمت‭ ‬الصحافية‭ ‬الفيليبنية‭ ‬ماريا‭ ‬ريسا‭ ‬خلال‭ ‬تسلمها‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬الجمعة‭ ‬عمالقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الاميركية،‭ ‬متهمة‭ ‬إياها‭ ‬بغض‭ […]

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