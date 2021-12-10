أسانج بطل حرية الإعلام المثير للجدل يخسر آخر معاركه

2021/12/10 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سواء‭ ‬اعتبر‭ ‬‮«‬إرهابيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬بطلا‭ ‬مطاردا‭ ‬لحرية‭ ‬الإعلام،‭ ‬فإن‭ ‬صورة‭ ‬جوليان‭ ‬أسانج‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬الجمعة‭ ‬محطة‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬معركته‭ ‬لتفادي‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تراجعت‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين‭.‬ وتعتزم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬محاكمة‭ ‬الأسترالي‭ ‬الخمسيني‭ ‬لتسريبه‭ ‬عددا‭ ‬هائلا‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬السرية‭.‬ وبعدما‭ ‬عارضت‭ ‬قاضية‭ ‬بريطانية‭ ‬في‭ […]

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