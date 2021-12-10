داعش يفجر حافلة في كابول وطالبان باكستان تمدد الهدنة

2021/12/10 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭- ‬بيشاور‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وإصابة‭ ‬أربعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬تفجيرين‭ ‬منفصلين‭ ‬وقعا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الأفغانية‭ ‬كابول‭. ‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬سيد‭ ‬خوستي‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬مدنيان‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬انفجرت‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دشتي‭ ‬بارتشي‭ ‬في‭ ‬كابول‭.‬ وأضاف‭ ‬‮«‬أصيبت‭ […]

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