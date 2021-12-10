بعد إطلاق سراحه.. السعودية تعتزم رفع دعوى تعويض عن اعتقال خالد العتيبي في فرنسا

2021/12/10 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير السعودي في باريس، فهد الرويلي، إن السفارة تعتزم رفع دعوى تعويض للمواطن السعودي خالد العتيبي عن الضرر الذي لحق به، عقب اعتقاله من جانب السلطات الفرنسية قبل إطلاقها سراحه.

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