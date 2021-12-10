ثماني نقاط غير محسومة ينتظرها ابرام الاتفاق النووي مع ايران

2021/12/10 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬فيينا‭ -‬الزمان‭ ‬ لا‭ ‬تزال‭ ‬الضجة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬عالية‭ ‬بشأن‭ ‬المقترحات‭ ‬الايرانية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬الطاولة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬ان‭ ‬مقترحات‭ ‬إيران‭ ‬مازالت‭ ‬مطروحة‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭.‬ وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬الإيراني‭ ‬لمراسل‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الايرانية‭ ‬للأنباء،‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬المقترحات‭ ‬ووجهات‭ […]

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