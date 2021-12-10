2021/12/10 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬لإبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬دولية‭ ‬وأمريكية‭ ‬وإسرائيلية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬الكلام‭ ‬الصريح‭ ‬عن‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‭.‬وهذا‭ ‬الخيار‭ ‬ليس‭ ‬كلاماً‭ ‬سهلاً،‭ ‬ولايزال‭ ‬يتقدم‭ ‬عليه‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬التفاوضي‭ ‬الجاري‭.‬لكن‭ ‬الأجواء‭ ‬ليست‭ ‬صافية،‭ ‬وليست‭ ‬كل‭ ‬الكرات‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الدبلوماسي‭.‬هناك‭ ‬علامات‭ ‬لتصعيد،‭ ‬ويقول‭ ‬مراسل‭ ‬التايمز‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا المفاوضات النووية سباق مع الزمن؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا المفاوضات النووية سباق مع الزمن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).