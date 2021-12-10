2021/12/10 | 23:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منجز طبي عالمي كبير واشنطن-(أ ف ب) مرسي أبو طوق كشف باحثون أن لقاحاً مضاداً لمرض الإيدز يقوم على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه) التي استخدمت في عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطى نتائج أولية واعدة في التجارب التي أجريت له على بعض الحيوانات. وبيّنت الاختبارات التي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج واعدة للقاح مضاد للإيدز مستوحى من تجارب الجائحة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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