نتائج‭ ‬واعدة‭ ‬للقاح‭ ‬مضاد للإيدز‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الجائحة‭ ‬

2021/12/10 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منجز‭ ‬طبي‭ ‬عالمي‭ ‬كبير‭ ‬ واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ كشف‭ ‬باحثون‭ ‬أن‭ ‬لقاحاً‭ ‬مضاداً‭ ‬لمرض‭ ‬الإيدز‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبي‭ ‬المرسال‭ (‬إم‭ ‬آر‭ ‬إن‭ ‬إيه‭) ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬أعطى‭ ‬نتائج‭ ‬أولية‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الحيوانات‭. ‬ وبيّنت‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ […]

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