عشرات القتلى والجرحى بتفجير في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

2021/12/10 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – واعأفاد مصدر أمني، بسقوط عشرات القتلى والجرحى بتفجير استهدف مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.وقال المصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "انفجارا وقع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان".وأضاف، ان "الانفجار استهدف مخزن للأسلحة تابع لحركة حماس، وقع ضحيته ١٢ قتيلا وعشرات الجرحى حتى الآن".من جهتها ذكرت "الوكالة الوطنية"، ان "الجيش اللبناني يطوق الان المنطقة ويمنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي".

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