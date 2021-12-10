2021/12/10 | 23:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GNGKP7coEvI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماجد القيسي: القوات الأمريكية حولت مهامها ولا تريد الانسحاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماجد القيسي: القوات الأمريكية حولت مهامها ولا تريد الانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).