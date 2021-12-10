شاهد بالفيديو.. جدل واقعية انسحاب القوات الأجنبية وسط تناقض تصريحات الجانبين الأميركي والعراقي

2021/12/10 | 23:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5V5YJre7BJ4

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