انفجار قوي يهز مخيماً فلسطينياً جنوبي لبنان

2021/12/10 | 23:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع انفجار، الجمعة، داخل مخيم للفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان.

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ونقلت "رويترز" عن مصدر قوله، (10 كانون الأول 2021)، إن "انفجارا كبيرا هزّ أحد مخيمات الفلسطينيين مساء اليوم في جنوب لبنان".

وأفاد المصدر الفلسطيني ووسائل إعلام محلية بأن "الانفجار وقع في ما تشير تقارير إلى أنه مستودع أسلحة تابع لحركة حماس التي لها وجود في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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