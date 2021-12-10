2021/12/10 | 23:24 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يعلن اعتماد انظمة جديدة لتحصيل الضرائب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/10 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يعلن اعتماد انظمة جديدة لتحصيل الضرائب) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يعلن اعتماد انظمة جديدة لتحصيل الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).