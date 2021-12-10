شركة بريطانية ترفع دعوى قضائية على اقليم كردستان العراق

2021/12/10 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت شركة كنل انیرجي البریطانیة

للطاقة، اليوم الجمعة، دعوی في الهیئة

القضائیة الدولیة ضد حكومة اقلیم

كردستان العراق.

وذكرت الشركة في بيان، أن "الدعوی

المرفوعة تخص قیام حكومة الاقلیم

بالغاء عقدي الاست

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