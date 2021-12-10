فوز رئيس الاتحاد العراقي زياد حسن برئاسة اتحاد غرب اسيا

2021/12/10 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز رئيس الاتحاد المركزي للمبارزة زياد حسن برئاسة اتحاد غرب اسيا للعبة .جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا ، وحضره رئيس الاتحادين الاسيوي و العربي سالم القاسمي على هامش البطولة العربية لمناقشة جدول اعمال الاتحاد واجراء انتخابات جديدة.

وفاز رئيس الاتحاد العراقي بالاجماع، فيما فاز بمنصب النائب الاول حسين الشريف من اليمن واحمد علي من الكويت بمقعد النائب الثاني وهدى المطروشي لمنصب النائب الثالث والاردني حكم الخالدي امينا عاما وعضوية باسمة الصبار من سوريا واحمد متولي من فلسطين واسم الحسن من المملكة العربية السعودية.

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