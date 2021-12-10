2021/12/10 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان.

وأوضحت وسائل إعلام أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم للاجئين الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم للاجئين الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).