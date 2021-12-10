وزير المالية : الورقة البيضاء انطلقت لتصحيح التشوهات في الاقتصاد العراقي

2021/12/10 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افتتح نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي الجناح العراقي في معرض اكسبو ٢٠٢٠ في دولة الامارات العربية .وقال علاوي في كلمة بالمناسبة :" انطلقت الورقة الإصلاحية البيضاء لتصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وسوق العمل وفي السياسات المالية والنقدية وحققت خلال عامها الثاني ، رغم التحديات ، نتائج باهرة في تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي الذي سيكون قاعدة ‏للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي اصاب القطاعات الاقتصادية الانتاجية".وأكد :" ان الورقة الإصلاحية شددت على ضرورة إعادة بناء القطاعات كافة ‏ ‏وبمختلف المجالات سواء قيادية وإدارية وإنسانية وشخصية ، واحتلت المهارات التكنولوجية حيزا كبيرا من اهتمامات الحكومة كالرقمنه واتمتة الانظمة و تطبيق نظام الاسيكوادا وهو من الأنظمة الحديثة لتقوية الإجراءات الإصلاحية لتحسين أداء المؤسسات المالية ومنها تحصيل الضرائب الكمركية في ‏الموانئ والمنافذ الحدودية".‏وتابع :" ان مشاركتنا في هذه المنصة الحضارية في دبي لعام 2021 توفر لنا فرص كثيرة للاستفادة من مخرجات العلم والتكنولوجيا و الذكاء الصناعي بشكل خاص و تفتح آفاقا جديدة في عالم الاقتصاد والتربية والتعليم وتحفيز المواهب وريادة الأعمال ".وضم الوفد العراقي وزير التجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار وعددا من وكلاء الوزارات ومستشاري رئيس الوزراء./انتهى3

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