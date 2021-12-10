لعنة السلطة والثروة في السودان - محمد مهاجر

2021/12/10 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -ان استشراء الفساد المالى والسياسى سيؤدى حتما الى انهيار دولة القانون والمؤسسات, وتتحول إدارة الدولة الى ما يشبه إدارة عصابة, ويعانى الشعب من الفقر والجوع وانعدام الامن.



وهنالك عدة امثلة في هذا المجال منها فنزويلا و جمهورية الكنغو الديمقراطية.



ففي حين نجد ان نظام فنزويلا يشابه النظام فى السودان من حيث الانتشار الواسع للفساد, نجد ان الكنغو الديمقراطية تشابه بلادنا في طول امد وقذارة الحرب الاهلي ......





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