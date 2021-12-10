2021/12/10 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شب حريق في مسجد داخل مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. انفجار مخزن أسلحة وسقوط ضحايا في جنوبي لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. انفجار مخزن أسلحة وسقوط ضحايا في جنوبي لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).