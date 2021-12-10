قتلى وجرحى في انفجارات هزت مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

2021/12/10 | 23:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمع دوي انفجارات في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور بجنوب لبنان، مساء الجمعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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