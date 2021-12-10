مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة الطلبة الأوائل

2021/12/10 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الاسبوع المقبل موعدا لمقابلة الطلبة الأوائل.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "موعد مقابلات الطلبة الاوائل من حملة شهادة البكالوريوس الذين تقدموا على وظائف ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة المنافذ الحدودية ومجلس الدولة، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 13 / 12 / 2021 ولغاية يوم الثلاثاء 14 / 12 /2021 اثناء الدوام الرسمي ".وبين اللهيبي ان "المقابلة ستكون في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في منطقة العلاوي مقابل المحطة العالمية لسكك الحديد وحسب المواعيد المحددة للذين تم اشعارهم برسائل عبر البريد الالكتروني لحضور المقابلة وفق التاريخ المحدد في تلك الرسالة ليتسنى للجنة انهاء اعمالها بشكل عاجل"، داعيا المتقدمين الى "متابعة ايميلاتهم لاستلامهم اشعار من المجلس يبين لهم موعد المقابلة والمكان والزمان".وأشار الى "ضرورة تفحص الايميل جيدا وخاصة صندوق الرسائل بما يسمى (Spam) لوصول بعض الرسائل فيه وهذه الحالة هي خارجة عن مسؤولية المجلس وتقع ضمن سياسات المواقع التي يقع فيها البريد الالكتروني للمتقدم"، مشددا على "ضرورة مراعاة الجوانب التالية من قبل المتقدمين لإكمال إجراءات المقابلة التالية :1-المستمسكات الثبوتية المطلوبة ( هوية أحوال المدنية / البطاقة الموحدة أو جواز سفر نافذ أو بطاقة الناخب + بطاقة السكن أو تأييد سكن ) بالنسخة الاصلية ونسخة عنها بصورة ورقية. 2- صورة عن جميع الوثائق التي تم تقديمها عبر نظام التوظيف الالكتروني.3 -الالتزام بالحضور الى مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في تمام الساعة (8) صباحاً واللجنة تبدأ اعمالها في تمام الساعة (9) صباحاً وفق تاريخ اليوم المحدد عبر الرسالة المستلمة على الايميل.4- في حال عدم حضور المقابلة في الموعد المحدد يتحمل المتقدم نتيجة الاستبعاد.

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