كأس العرب: المنتخب القطري إلى المربع الذهبي بعد فوز كبير على الإمارات

2021/12/10 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حجز المنتخب القطري، الجمعة، مقعده في نصف نهائي بطولة كأس العرب بكرة القدم بفوزه الكبير على منتخب الإمارات في ثاني مباريات الدور ربع النهائي.

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وبدأ المنتخب القطري المستضيف للنسخة الحالية من البطولة المواجهة بقوة، وتمكن أكرم عفيف من افتتاح مهرجان التسجيل عند الدقيقة السادسة.

وما إن حانت الدقيقة الثامنة والعشرين حتى عزّز المُعز علي النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء.

وبعد ثماني دقائق منح حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لمنتخب قطر، انبرى لها خوخي بوعلاّم بنجاح مسجّلاً الهدف الثالث.

وقبل نهاية الحصة الأولى بدقيقة سجل عبدالعزيز حاتم الهدف الرابع للعنّابي، فيما أعقبه المُعز علي بهدف خامس في الوقت المدد من الشوط الأول.

وبقي الحال على ماهو هي من نتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة.

ورافق منتخب قطر نظيره التونسي الذي تأهل على حساب عُمان في مباراة سبقت هذا اللقاء، بانتظار مواجهات السبت بين مصر والأردن، والجزائر والمغرب، لتكتمل حينها أضلاع المربع الذهبي.

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