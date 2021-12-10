الخدمة الاتحادي يحدد موعد مقابلة الطلبة الاوائل في البكالوريوس

2021/12/10 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، الوم الجمعة، عن موعد مقابلات الطلبة الاوائل من حملة شهادة البكالوريوس الذين تقدموا على وظائف ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة المنافذ الحدودية ومجلس الدولة، مبينا ان المقابلات ستكون للفترة من يوم الاثنين المقبل 13 / 12 / 2021 ولغاية يوم الثلاثاء 14 / 12 /2021 اثناء الدوام الرسمي.



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وبين اللهيبي في بيان صحفي، ان “المقابلة ستكون في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في منطقة العلاوي مقابل المحطة العالمية لسكك الحديد وحسب المواعيد المحددة للذين تم اشعارهم برسائل عبر البريد الالكتروني لحضور المقابلة وفق التاريخ المحدد في تلك الرسالة ليتسنى للجنة انهاء اعمالها بشكل عاجل”.

ودعا المتقدمين الى “متابعة ايميلاتهم لاستلامهم اشعار من المجلس يبين لهم موعد المقابلة والمكان والزمان” ، مشيرا الى “ضرورة تفحص الايميل جيدا وخاصة صندوق الرسائل بما يسمى (Spam) لوصول بعض الرسائل فيه وهذه الحالة هي خارجه عن مسؤوليتنا وتقع ضمن سياسات المواقع التي يقع فيها البريد الالكتروني للمتقدم”.

واكد اللهيبي ضرورة مراعاة الجوانب التالية من قبل المتقدمين لإكمال إجراءات المقابلة :

1-المستمسكات الثبوتية المطلوبة ( هوية أحوال المدنية / البطاقة الموحدة أو جواز سفر نافذ أو بطاقة الناخب + بطاقة السكن أو تأييد سكن ) بالنسخة الاصلية ونسخة عنها بصورة ورقية.

2- صورة عن جميع الوثائق التي تم تقديمها عبر نظام التوظيف الالكتروني.

3 -الالتزام بالحضور الى مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في تمام الساعة (8) صباحاً واللجنة تبدأ اعمالها في تمام الساعة (9) صباحاً وفق تاريخ اليوم المحدد عبر الرسالة المستلمة على الايميل.

4- في حال عدم حضور المقابلة في الموعد المحدد يتحمل المتقدم نتيجة الاستبعاد .

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